Juve batte 2-0 il Cagliari Atalanta fermata dal Genoa sullo 0-0

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) AGI - Lantus chiude il 2021 con un successo, il decimo del campionato, superando in casa untutto orgoglio e volontà. Finisce 2-0 all'Allianz Stadium grazie ai gol di Kean e Bernardeschi, uno per tempo. La squadra di Allegri sale a quota 34 punti in classifica, staccando momentaneamente Roma e Fiorentina e accorciando a -4 sul quarto posto dell'0-0 dal). Ai sardi, ancora penultimi in classifica, non basta una buona reazione dopo la batosta con l'Udinese. Come da copione sono i padroni di casa che provano a fare la partita, sfiorando il vantaggio dopo una decina di minuti con Kean, impreciso e sfortunato nel colpire un palo da due passi con un colpo di testa su cross di Cuadrado. Il giovane attaccante azzurro si rifara' con maggior fortuna al ...