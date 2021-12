Incendio in una casa dell’agrigentino, muore bimba di 2 anni (Di martedì 21 dicembre 2021) Tragedia a Palma di Montechiaro, nell’agrigentino, dove una bimba di 2 anni è morta in un Incendio. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, a causa dell’esplosione di una bombola di gas in una palazzina in via San Giuseppe si sarebbe sviluppato un vasto Incendio in un appartamento al secondo piano dello stabile. Secondo le prime informazioni la piccola sembra fosse da sola in casa al momento del rogo. Le fiamme, sulle cui cause sono in corso accertamenti, sono state completamente domate. Vigili del fuoco, insieme a sanitari e carabinieri sono ancora sul posto in attesa del sopralluogo dell’autorità giudiziaria. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 21 dicembre 2021) Tragedia a Palma di Montechiaro, nell’agrigentino, dove unadi 2è morta in un. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, a causa dell’esplosione di una bombola di gas in una palazzina in via San Giuseppe si sarebbe sviluppato un vastoin un appartamento al secondo piano dello stabile. Secondo le prime informazioni la piccola sembra fosse da sola inal momento del rogo. Le fiamme, sulle cui cause sono in corso accertamenti, sono state completamente domate. Vigili del fuoco, insieme a sanitari e carabinieri sono ancora sul posto in attesa del sopralluogo dell’autorità giudiziaria. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

messveneto : Incendio in una fabbrica nella zona industriale di Cividale, al lavoro i vigili del fuoco - teatrolafenice : ?? L'incendio che ci distrusse e sconvolse, una ricostruzione certosina passo dopo passo per poi riascoltarla e rive… - emergenzavvf : ?? #Foggia, dalle 9.00 intervento dei #vigilidelfuoco a Stornara per #incendio al campo nomadi: in fiamme alcune bar… - infoitinterno : Morta in un incendio una bimba di soli due anni a Palma di Montechiaro - Today_it : Morta una bimba di 3 anni in un incendio -