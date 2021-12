Incendio divampa da una stufetta lasciata accesa: morti asfissiati due cani e un gatto (Di martedì 21 dicembre 2021) Campagnano di Roma. Era uscito di casa per delle commissioni nel pomeriggio, e aveva deciso di non lasciare i suoi cuccioli al freddo dentro l’abitazione. Per questo ha pensato di lasciare accesa la stufetta elettrica. Tanto starò fuori per poco, avrà pensato. Purtroppo un plausibile sovraccarico di corrente deve aver innescato l’Incendio divampato a partire dalla stufetta. Leggi anche: Fiumicino, divampa l’Incendio: morta carbonizzata una donna Incendio improvviso a Campagnano di Roma Il fatto è accaduto precisamente a Campagnano di Roma, in una villetta sulla strada che collega Campagnano e Sacrofano. Quando la Stazione dei Carabinieri locale ha ricevuto la chiamata erano pressapoco le 17.30. La casa è stata completamente avvolta dalle fiamme. Due ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 21 dicembre 2021) Campagnano di Roma. Era uscito di casa per delle commissioni nel pomeriggio, e aveva deciso di non lasciare i suoi cuccioli al freddo dentro l’abitazione. Per questo ha pensato di lasciarelaelettrica. Tanto starò fuori per poco, avrà pensato. Purtroppo un plausibile sovraccarico di corrente deve aver innescato l’to a partire dalla. Leggi anche: Fiumicino,l’: morta carbonizzata una donnaimprovviso a Campagnano di Roma Il fatto è accaduto precisamente a Campagnano di Roma, in una villetta sulla strada che collega Campagnano e Sacrofano. Quando la Stazione dei Carabinieri locale ha ricevuto la chiamata erano pressapoco le 17.30. La casa è stata completamente avvolta dalle fiamme. Due ...

