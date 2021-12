Il 60% degli inquilini non paga l'affitto: arriva la startup che garantisce il canone (Di martedì 21 dicembre 2021) AGI - Si chiama Zappyrent, “il nome è una crasi tra lo zapping che si fa con i canali televisivi e la parola inglese rent (affittare) e suggerisce una certa velocità nella pratica dell'affitto delle case” racconta Lino Leonardi che, insieme al fratello Antonino, ha fondato la startup che ha inventato l'evoluzione 2.0 dell'agenzia immobiliare e che ha appena chiuso un round di finanziamento da 1,2 milioni di euro. Grazie a un algoritmo di intelligenza artificiale, Zappyrent è in grado di stimare il “grado di rischio” di un inquilino e offre una speciale garanzia ai padroni di casa che permette al proprietario dell'immobile di ricevere l'affitto regolarmente ogni mese senza eccezioni, anche in caso di morosità o ritardi di pagamento da parte degli affittuari. Una caratteristica che rende unica la ... Leggi su agi (Di martedì 21 dicembre 2021) AGI - Si chiama Zappyrent, “il nome è una crasi tra lo zapping che si fa con i canali televisivi e la parola inglese rent (affittare) e suggerisce una certa velocità nella pratica dell'delle case” racconta Lino Leonardi che, insieme al fratello Antonino, ha fondato lache ha inventato l'evoluzione 2.0 dell'agenzia immobiliare e che ha appena chiuso un round di finanziamento da 1,2 milioni di euro. Grazie a un algoritmo di intelligenza artificiale, Zappyrent è in grado di stimare il “grado di rischio” di un inquilino e offre una speciale garanzia ai padroni di casa che permette al proprietario dell'immobile di ricevere l'regolarmente ogni mese senza eccezioni, anche in caso di morosità o ritardi dimento da parteaffittuari. Una caratteristica che rende unica la ...

