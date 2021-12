Grande Fratello Vip, il padre di Manuel Bortuzzo gli fa una sorpresa ma ignora la fidanzata Lulù Selassiè. Il web insorge: “Tristezza” (Di martedì 21 dicembre 2021) “Manuel, voglio parlare un po’ della tua nuova sfida: andare fino in fondo a questa avventura del Grande Fratello Vip”. Così Alfonso Signorini ieri 20 dicembre ha invitato Manuel Bortuzzo ad uscir nel giardino della Casa per una sorpresa. Ad aspettarlo c’era infatti papà Franco: “Se facciamo un riassunto dei tre mesi che hai fatto, sei stato all’altezza di tutto. Tutta l’Italia ti vuole bene“. Poi Franco ha sottolineato il bel rapporto che Manuel ha instaurato con Aldo Montano, ma non solo. Ha avuto parole affettuose per tutti, ignorando però sostanzialmente Lulù Selassiè, la fidanzata del figlio. L’uomo ha semplicemente detto: “Mio figlio ha 22 anni, che decida lui cosa fare. Se lui è sereno, io sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 dicembre 2021) “, voglio parlare un po’ della tua nuova sfida: andare fino in fondo a questa avventura delVip”. Così Alfonso Signorini ieri 20 dicembre ha invitatoad uscir nel giardino della Casa per una. Ad aspettarlo c’era infatti papà Franco: “Se facciamo un riassunto dei tre mesi che hai fatto, sei stato all’altezza di tutto. Tutta l’Italia ti vuole bene“. Poi Franco ha sottolineato il bel rapporto cheha instaurato con Aldo Montano, ma non solo. Ha avuto parole affettuose per tutti,ndo però sostanzialmente, ladel figlio. L’uomo ha semplicemente detto: “Mio figlio ha 22 anni, che decida lui cosa fare. Se lui è sereno, io sono ...

Advertising

GrandeFratello : Il giudizio di Stefania su questa edizione di Grande Fratello! Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta!… - Klasho7 : @Corriere ma infatti, anche se non seguo il grande fratello, non mi frega un cazzo di Signorini e non avevo minimam… - infoitcultura : Grande Fratello Vip: Signorini toglie la parola alla Bruganelli e lei lascia lo studio - FQMagazineit : Grande Fratello Vip, il padre di Manuel Bortuzzo gli fa una sorpresa ma ignora la fidanzata Lulù Selassiè. Il web i… - isabenanti : RT @IsaeChia: Grande Fratello Vip 6: l’opinione di @isabenanti sulla ventinovesima puntata #GfVip -