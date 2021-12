Diffidati Juventus-Cagliari | bianconeri a rischio squalifica in vista del Napoli

(Di martedì 21 dicembre 2021) Sono due itra le fila bianconera prima die aindel. Per il prossimo impegno contro gli azzurri, due giocatori si trovano nell’elenco deiprima di scendere in campo all’Allianz Stadium: si tratta di Juan Cuadrado e di Danilo, quest’ultimo infortunato e dunque non adi dover saltare la prossima partita a causa di un cartellino giallo. Ammonizione che, invece, dovrà evitare di rimediare il terzino colombiano. SportFace.

Advertising

ilnapolionline : SERIE A - Juventus-Napoli, occhio ai 4 diffidati - - Manseo86 : @Inter @Inter Lautaro e Çalhanoglu sono diffidati! Dopo il Torino c’è la Supercoppa contro la #Juventus Vediamo di… - sportface2016 : #BolognaJuventus, i diffidati bianconeri a rischio squalifica - MondoBN : VERSO BOLOGNA – JUVENTUS, Un diffidato - TUTTOJUVE_COM : Bologna-Juventus, due i diffidati per i bianconeri -

Ultime Notizie dalla rete : Diffidati Juventus

Sono due itra le fila bianconera prima di- Cagliari e a rischio squalifica in vista del Napoli. Per il prossimo impegno contro gli azzurri, due giocatori si trovano nell'elenco dei...... contro la. Visti dunque precedenti e stato di forma, per questo Sassuolo - Bologna i ... INFO STREAMING, TV E TELECRONISTI Gli infortunati, squalificati edella partita del Mapei ...Sono due i diffidati tra le fila bianconera prima di Juventus-Cagliari e a rischio squalifica in vista del Napoli. Per il prossimo impegno contro gli azzurri, due giocatori si trovano nell’elenco dei ...Formazioni ufficiali Juventus-Cagliari: le scelte di Allegri per la sfida importantissima contro i rossoblu. Ecco le sorprese.