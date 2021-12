Denise Pipitone, mazzata tremenda: questa è la parola fine (Di martedì 21 dicembre 2021) . L’inchiesta sulla sua scomparsa diciassette anni fa è arrivata ad una svolta Era nell’aria da qualche giorno ma adesso è ufficiale: la nuova inchiesta per la scomparsa di Denise Pipitone, sparita il 1° settembre 2004, è di nuovo ad un punto morto. Lo dice, nero su L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 21 dicembre 2021) . L’inchiesta sulla sua scomparsa diciassette anni fa è arrivata ad una svolta Era nell’aria da qualche giorno ma adesso è ufficiale: la nuova inchiesta per la scomparsa di, sparita il 1° settembre 2004, è di nuovo ad un punto morto. Lo dice, nero su L'articolo proviene da Inews.it.

