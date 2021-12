Da dove arriva la storia del rituale di QAnon in cui i seguaci bevono candeggina da una ciotola comune (Di martedì 21 dicembre 2021) Attendono l’apparizione, come fosse Fatima o Lourdes, del defunto ex Presidente americano John Fitzgerald Kennedy. Propinano al pubblico – e ai propri adepti – folli teorie sui complotti mondiali. Cospirazioni che, tra le tante cose, hanno portato anche a quegli eventi di quasi un anno fa, con l’assalto a Capitol Hill. Insomma, di cose stravaganti all’interno della narrazione dei seguaci di QAnon ce ne sono, ma la storia della candeggina anti-Covid bevuta da una ciotola comune va presa con le pinze. LEGGI ANCHE > La strana storia delle scimmie che uccidono i cuccioli di cane per vendetta: quanto c’è di vero? Questa vicenda è diventata di dominio pubblico negli Stati Uniti, dopo il racconto di uno dei familiari di un uomo – che di cognome fa Leek – che ha parlato di ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 21 dicembre 2021) Attendono l’apparizione, come fosse Fatima o Lourdes, del defunto ex Presidente americano John Fitzgerald Kennedy. Propinano al pubblico – e ai propri adepti – folli teorie sui complotti mondiali. Cospirazioni che, tra le tante cose, hanno portato anche a quegli eventi di quasi un anno fa, con l’assalto a Capitol Hill. Insomma, di cose stravaganti all’interno della narrazione deidice ne sono, ma ladellaanti-Covid bevuta da unava presa con le pinze. LEGGI ANCHE > La stranadelle scimmie che uccidono i cuccioli di cane per vendetta: quanto c’è di vero? Questa vicenda è diventata di dominio pubblico negli Stati Uniti, dopo il racconto di uno dei familiari di un uomo – che di cognome fa Leek – che ha parlato di ...

