Covid uccide intera famiglia di non vaccinati in Toscana (Di martedì 21 dicembre 2021) Sono morti nel giro di quattro giorni a causa del Covid padre, madre e figlia, tutti e tre Testimoni di Geova e non vaccinati. La tragedia per la famiglia residente nel comune di San Marcello Piteglio, sulla montagna pistoiese, è iniziata venerdì scorso con il decesso di G. M., 86 anni, che era ricoverato all’ospedale Santo Stefano di Prato. Un’ora dopo se n’è andata la figlia, R., 53 anni, madre di due figli, ricoverata all’ospedale di Ponte a Niccheri a Firenze. Lunedì, invece, ha perso la sua battaglia V.S., la madre ottantenne di R., anche lei ricoverata a Prato. La famiglia era conosciuta all’Abetone per aver lavorato a lungo nel campo dell’accoglienza e della ristorazione. G.M., in particolare, era stato un cuoco piuttosto noto sulla montagna pistoiese, mentre la figlia lavorava in un ristorante all’Abetone. ... Leggi su italiasera (Di martedì 21 dicembre 2021) Sono morti nel giro di quattro giorni a causa delpadre, madre e figlia, tutti e tre Testimoni di Geova e non. La tragedia per laresidente nel comune di San Marcello Piteglio, sulla montagna pistoiese, è iniziata venerdì scorso con il decesso di G. M., 86 anni, che era ricoverato all’ospedale Santo Stefano di Prato. Un’ora dopo se n’è andata la figlia, R., 53 anni, madre di due figli, ricoverata all’ospedale di Ponte a Niccheri a Firenze. Lunedì, invece, ha perso la sua battaglia V.S., la madre ottantenne di R., anche lei ricoverata a Prato. Laera conosciuta all’Abetone per aver lavorato a lungo nel campo dell’accoglienza e della ristorazione. G.M., in particolare, era stato un cuoco piuttosto noto sulla montagna pistoiese, mentre la figlia lavorava in un ristorante all’Abetone. ...

Advertising

fattoquotidiano : Il focolaio alla Scala, il maxi-contagio all’ospedale di Salerno con 50 positivi, e poi i casi della Clinica chirur… - fisco24_info : Covid uccide intera famiglia di non vaccinati in Toscana: Tragedia nel pistoiese, nel giro di quattro giorni sono m… - italiaserait : Covid uccide intera famiglia di non vaccinati in Toscana - msn_italia : Pistoia, il Covid uccide un'intera famiglia di testimoni di Geova in pochi giorni: nessuno di loro era vaccinato - zazoomblog : Il Covid uccide famiglia di testimoni di Geova : nessuno vaccinato -