Consiglio comunale di Salerno, potranno partecipare anche 30 cittadini (Di martedì 21 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Sarà l’ultima seduta del 2021 del Consiglio comunale, soltanto la seconda dal rinnovo dei vertici dell’amministrazione comunale, dopo il voto del 4 ottobre. Si svolger giovedì 23 dicembre, ore 9.30, a Saletno, per la trattazione dei seguenti argomenti: Approvazione verbale seduta del 24.11.2021; Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1 lett.a) del Dlgs n° 267/2000 – deliberazione di G.C. n° 332 del 15.12.2021; Variazione n° 2 del bilancio di previsione 2021-2023 – deliberazione di G.C. n° 321 del 30.11.2021; Piano ordinario di revisione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Salerno alla data del 31 dicembre 2020; Progetto “ Milite Ignoto , Cittadino d’Italia ( 1921-2021Commemorazione del centenario della traslazione del ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 21 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Sarà l’ultima seduta del 2021 del, soltanto la seconda dal rinnovo dei vertici dell’amministrazione, dopo il voto del 4 ottobre. Si svolger giovedì 23 dicembre, ore 9.30, a Saletno, per la trattazione dei seguenti argomenti: Approvazione verbale seduta del 24.11.2021; Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1 lett.a) del Dlgs n° 267/2000 – deliberazione di G.C. n° 332 del 15.12.2021; Variazione n° 2 del bilancio di previsione 2021-2023 – deliberazione di G.C. n° 321 del 30.11.2021; Piano ordinario di revisione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune dialla data del 31 dicembre 2020; Progetto “ Milite Ignoto , Cittadino d’Italia ( 1921-2021Commemorazione del centenario della traslazione del ...

Advertising

borghi_claudio : Recidivo... la prima volta tempo fa me ne ero accorto e avevo cancellato il tweet perché in fondo poteva capitare.… - HuffPostItalia : Calenda: 'Mi dimetto dal Consiglio comunale (e comunque non si lavora così)' - ciropellegrino : #Napoli, si sono fottuti l'albero di #Natale dall'androne del palazzo del Consiglio comunale. #Natale2021 - TempiReali : RT @PetrazzuoloF: Solo un ciarlatano come #Calenda vende le sue dimissioni dal consiglio comunale come atto di benevolenza verso chi lo sos… - cittAgora : Numerosi consiglieri, con sindaco, assessori e presidente del Consiglio comunale, hanno partecipato oggi al presidi… -