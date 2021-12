Ciclismo | George Bennett è il primo big a iniziare il 2022 | esordio alla New Zealand Cycle Classic

(Di martedì 21 dicembre 2021)sarà ilbig a fare il proprio debutto nella stagione. Il ciclista neozelandese esordirà proprio in Patria,New. Si tratta di una breve corsa a tappe, in programma dal 5 al 9 gennaio, inserita nel calendario UCI e di livello 2.2 (il più basso). Il 31enne, che nelsi accaseràUAE Emirates lasciando la Jumbo dopo sei stagioni, indosserà la casacca della nazionale di casa insieme a Shane Archbold e Sam Bewley. L’oceanico, che in carriera ha vinto tre gare (l’ultima il campionato nazionale lo scorso 14 febbraio, nel 2020 si impose al Gran Piemonte). Con le restrizioni in atto nell’intero continente, che hanno portatocancellazione quasi ...

Abbastanza deludenti le stagioni di George Bennett e Steven Kruijswijk , mentre Tom Dumoulin è stato assente per gran parte dell'anno, cercando di ritrovare l'amore per il ciclismo, che aveva un po' ...