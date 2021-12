Brigitte Macron è un uomo | ecco il suo vero nome | orrore contro la prémiere dame | si va in tribunale

(Di martedì 21 dicembre 2021) Il web, internet, social: il regno delle fake news. E a farne i conti, ora, è, colpita da una clamorosa, impensabile, violentissima e agghiacciante campagna diffamatoria mirata a colpire la sua identità di genere. Già, perché si scopre che la premieretransalpina, la moglie di Emmanuel, è finita da circa una settimana nel bersaglio di un nutrito gruppo di utenti secondo i quali sarebbe une secondo cui il suosarebbe Jean-Michel Trogneux. Trattasi, non servirebbe nemmeno metterlo in evidenza, di fake-news. Maha deciso di reagire, facendo trapelare dal suo entourage che intende sporgere denuncia per quanto sta accadendo. A riferire la vicenda, citando fonti vicine a ...

La first lady francese denuncia di GIOVANNI SERAFINILe discriminazioni non conoscono limiti né galanteria. E, parola di Gioacchino Rossini, la calunnia è un venticello ... A esser presa di mira, questa volta,, vittima di una fake transfobica . La première dame di Francia ha detto apertamente di avere intenzione di adire per vie legali nei confronti degli istigatori delle voci circolate su ...Da ilmessaggero.it Brigitte Macron Brigitte Macron sporgerà denuncia contro i fautori delle fake news sulla sua identità. La première dame francese è stata presa di mira da una settimana a colpi di fa ...Perigi, 21 dicembre 2021 - L’annuncio imperversa da una settimana nelle acque torbide del web: la "première dame" francese Brigitte Macron sarebbe in realtà… un uomo. È l’ultima miserabile “fake news“ ...