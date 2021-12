“Basta Sonia”, la moglie di Bonolis lascia lo studio del “GF Vip” dopo uno scontro con Signorini (Di martedì 21 dicembre 2021) Fuoco e fiamme nel backstage tra conduttore e opinionista Lo scontro durante uno dei tanti blocchi dedicati alla “soap” di Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di martedì 21 dicembre 2021) Fuoco e fiamme nel backstage tra conduttore e opinionista Lodurante uno dei tanti blocchi dedicati alla “soap” di Perizona Magazine.

Advertising

Emycaiazzo22 : RT @BITCHYFit: Ma basta con ste sorprese noiosissime, fateci vedere il match Sonia vs Alfonso #GFVip - Francy_25 : RT @BITCHYFit: Ma basta con ste sorprese noiosissime, fateci vedere il match Sonia vs Alfonso #GFVip - michellecuo : RT @BITCHYFit: Ma basta con ste sorprese noiosissime, fateci vedere il match Sonia vs Alfonso #GFVip - niospa : RT @angelov41831173: @BITCHYFit Top Sonia Bruganelli,basta nel mancare di rispetto solo a lei,azzittando Sonia,dopo avergli dato la parola… - Luca190499 : RT @BITCHYFit: Ma basta con ste sorprese noiosissime, fateci vedere il match Sonia vs Alfonso #GFVip -