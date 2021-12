Assassin’s creed symphonic adventure: celebra i 15 anni della saga con un concerto a tema (Di martedì 21 dicembre 2021) È stato annunciato da Ubisoft e Overlook Events il concerto evento per celebrare il 15° anniversario di Assasin’s creed. L’evento per celebrare il franchise che negli anni è entrato nella lista dei videogiochi più amati e venduti al mondo, è atteso per il 2022. Il concerto evento di Assassin’s creed Assassin’s creed è una serie di videogiochi “action-adventure”, che propone “ricreazione di mondi”, sviluppata per la prima volta nel 2007 da Ubisoft, negli anni ha ottenuti svariati riconoscimenti tra cui il premio di Gioco dell’anno. Ad oggi il gioco conta 12 capitoli principali, e negli anni la saga ha aggiunto alla sua collezione ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 21 dicembre 2021) È stato annunciato da Ubisoft e Overlook Events ilevento perre il 15°versario di Assasin’s. L’evento perre il franchise che negliè entrato nella lista dei videogiochi più amati e venduti al mondo, è atteso per il 2022. Ilevento diè una serie di videogiochi “action-”, che propone “ricreazione di mondi”, sviluppata per la prima volta nel 2007 da Ubisoft, negliha ottenuti svariati riconoscimenti tra cui il premio di Gioco dell’anno. Ad oggi il gioco conta 12 capitoli principali, e neglilaha aggiunto alla sua collezione ...

GamingToday4 : Assassin’s Creed Symphonic Adventure: annunciata una serie di concerti live sui giochi - Console_Tribe : Assassin’s Creed Symphonic Adventure, presentato il nuovo concerto immersivo - - Machimaru_ : Pokemon e Assassin's Creed sono probabilmente i due franchaise su cui non sarò mai clemente nel parlarne. Due azien… - SintesisGolfo : Ubisoft anuncia Assassin’s Creed Symphonic Adventure: un concierto musical inmersivo - Nerdmovieprod : Assassin’s Creed Symphonic Adventure: Annunciato un concerto per celebrare il 15° An #OverlookEvents #ubisoft -

