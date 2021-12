(Di martedì 21 dicembre 2021) A circa sei mesi dalla sua nascita, la Fondazione Med-Or ha già avviatoimportanti dal Marocco al Niger, dal Sahel alla Somalia, ma per il 2022 l’obiettivo in cantiere è allo stesso tempo più ambizioso e più prossimo: aprire a Roma un Istituto per lo studio della storia, dellae dellaaraba in Italia, un asset da costruire attrainterlocuzioni con i grandi Paesi arabi. Nelle settimane scorse il presidente della Fondazione Med-Or Marcoè stato in Arabia Saudita e in Qatar, con una serie di incontri di altissimo livello, dal ministro dell’Educazione saudita al ministro degli Esteri qatarino, fino ai rappresentanti delle rispettive Fondazioni. Sono state avviate interlocuzioni particolarmente significative con le università sia saudite sia qatarine. Un aspetto non ...

Advertising

Fusillide : RT @HuffPostItalia: Accordi e progetti su lingua e cultura. I ponti di Minniti verso Africa e M.O. - HuffPostItalia : Accordi e progetti su lingua e cultura. I ponti di Minniti verso Africa e M.O. - ComuneRE : ??4 nuovi accordi di cittadinanza e 27 progetti dedicati ai servizi di prossimità. Continua la collaborazione e l'im… - Paolo_Tamagnini : RT @quaderno_re: Comune, associazioni, cooperative, parrocchie, scuole e singoli cittadini, tutti di nuovo insieme per sottoscrivere quattr… - quaderno_re : Comune, associazioni, cooperative, parrocchie, scuole e singoli cittadini, tutti di nuovo insieme per sottoscrivere… -

Ultime Notizie dalla rete : Accordi progetti

L'HuffPost

...e 2 con lavori avviati Realizzati 42 km di nuovi percorsi ciclabili e approvati i...1 milione per il recupero di beni confiscati e per iniziative di educazione alla legalità tramite...... discorsi di lavoro da affrontare o passi avanti da fare nei, devi insistere e non ti devi ... nonostante le festività siano alle porte, non perdere un solo istante per portare avantie ...Fondazione Med-Or firma intesa con la Somalia per insegnamento dell'italiano, presente Di Maio. In cantiere nel 2022 un Istituto di cultura e lingua araba a Roma ...Il progetto nazionale avviato da Fondazione Mission Bambini, realizzato con 12 organizzazioni partner e selezionato dall’Impresa sociale Con i Bambini nel Bando del Fondo a contrasto della povertà edu ...