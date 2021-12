A Palermo condannati per mafia e detenuti percepivano il redditto di cittadinanza (Di martedì 21 dicembre 2021) AGI - Nuova truffa sul reddito di cittadinanza: 39 persone sono state denunciate dai carabinieri della Compagnia di Misilmeri e del Gruppo Tutela Lavoro di Palermo alla procura di Termini Imerese. Tra loro condannati per mafia e detenuti. Il danno erariale complessivo è quantificato in oltre 300mila euro e sono in corso le procedure per la sospensione del beneficio e il recupero delle somme. Le persone coinvolte (25 donne e 14 uomini, residenti a Misilmeri, Bolognetta, Belmonte Mezzagno, Campofelice, Godrano, Villafrati, Ficarazzi e Bagheria), per eludere i controlli da parte dell'Inps, avevano reso dichiarazioni false al momento dell'istanza o nascondevano informazioni che avrebbero influito sull'importo percepito. Gli indagati non avrebbero effettuato le dovute comunicazioni all'Inps sul proprio stato di detenzione ... Leggi su agi (Di martedì 21 dicembre 2021) AGI - Nuova truffa sul reddito di cittadinanza: 39 persone sono state denunciate dai carabinieri della Compagnia di Misilmeri e del Gruppo Tutela Lavoro dialla procura di Termini Imerese. Tra loroper. Il danno erariale complessivo è quantificato in oltre 300mila euro e sono in corso le procedure per la sospensione del beneficio e il recupero delle somme. Le persone coinvolte (25 donne e 14 uomini, residenti a Misilmeri, Bolognetta, Belmonte Mezzagno, Campofelice, Godrano, Villafrati, Ficarazzi e Bagheria), per eludere i controlli da parte dell'Inps, avevano reso dichiarazioni false al momento dell'istanza o nascondevano informazioni che avrebbero influito sull'importo percepito. Gli indagati non avrebbero effettuato le dovute comunicazioni all'Inps sul proprio stato di detenzione ...

