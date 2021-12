WhatsApp, come ascoltare i messaggi vocali prima di inviarli (Di lunedì 20 dicembre 2021) Scopriamo nel dettaglio l’ultima novità introdotta da WhatsApp: ecco come ascoltare i propri messaggi vocali prima di procedere con l’invio. Lo avevamo anticipato nei mesi scorsi, adesso l’attesa è finita: WhatsApp ha implementato la possibilità di ascoltare i propri messaggi vocali prima di inviarli al destinatario. Si tratta di una funzione particolarmente attesa dagli utenti, una sorta di regalino natalizio dopo l’introduzione della velocizzazione fino a 2x. PixabayAd annunciare la novità alcuni giorni fa è stata la stessa piattaforma di messaggistica istantanea. Il rilascio in tutto il mondo sarebbe già stato completato sia su Android che su iOS, ... Leggi su ck12 (Di lunedì 20 dicembre 2021) Scopriamo nel dettaglio l’ultima novità introdotta da: eccoi propridi procedere con l’invio. Lo avevamo anticipato nei mesi scorsi, adesso l’attesa è finita:ha implementato la possibilità dii propridial destinatario. Si tratta di una funzione particolarmente attesa dagli utenti, una sorta di regalino natalizio dopo l’introduzione della velocizzazione fino a 2x. PixabayAd annunciare la novità alcuni giorni fa è stata la stessa piattaforma distica istantanea. Il rilascio in tutto il mondo sarebbe già stato completato sia su Android che su iOS, ...

