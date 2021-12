Titoli Stato: Rivera, 'in 2022 più debito da rifinanziare ma emissioni in linea con 2021' (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic. -(Adnkronos) - Grazie a un "effetto di compensazione" fra "l'atteso ulteriore miglioramento del fabbisogno con minore nuovo debito netto e maggiori scadenze da rifinanziare", entrambi intorno a 15 miliardi, la provvista sul medio-lungo termine da parte del Tesoro nel 2022 si manterrà "su livelli analoghi a quelli di quest'anno", che si chiude a quota 318 miliardi, e quindi "ancora superiori ai livelli" pre-crisi. Lo ha spiegato Alessandro Rivera, Direttore Generale del Tesoro, nel corso della presentazione delle Linee Guida sulla gestione del debito pubblico nel 2022. Il prossimo - ha aggiunto - "sarà un anno di transizione" anche se lo "guardiamo con ottimismo per diversi fattori di forza, da una posizione di cassa del Tesoro molto buona all'arrivo dei nuovi pagamenti dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic. -(Adnkronos) - Grazie a un "effetto di compensazione" fra "l'atteso ulteriore miglioramento del fabbisogno con minore nuovonetto e maggiori scadenze da", entrambi intorno a 15 miliardi, la provvista sul medio-lungo termine da parte del Tesoro nelsi manterrà "su livelli analoghi a quelli di quest'anno", che si chiude a quota 318 miliardi, e quindi "ancora superiori ai livelli" pre-crisi. Lo ha spiegato Alessandro, Direttore Generale del Tesoro, nel corso della presentazione delle Linee Guida sulla gestione delpubblico nel. Il prossimo - ha aggiunto - "sarà un anno di transizione" anche se lo "guardiamo con ottimismo per diversi fattori di forza, da una posizione di cassa del Tesoro molto buona all'arrivo dei nuovi pagamenti dei ...

