Tampone obbligatorio anche per i vaccinati? Quando e dove potrebbe essere necessario (Di lunedì 20 dicembre 2021) La variante Omicron, la durata dell’immunizzazione da vaccino e la convivialità del periodo festivo. Sono questi i tre principi che stanno spingendo l’esecutivo verso un nuovo cambio in corsa delle linee guida in tempo di pandemia. Perché a breve – è prevista una cabina di regia nei prossimi giorni, prima del Consiglio dei Ministri che approverà queste nuove regole – si potrebbe decidere di modificare lo status quo. E non solo per quel che riguarda la durata del Green Pass, ma anche per quel che concerne un nuovo Tampone obbligatorio anche per i vaccinati. Ma non per tutte le “attività”. Tampone obbligatorio per i vaccinati, le mosse del governo L’obiettivo è sempre lo stesso, quello che ha spinto Mario Draghi – la scorsa settimana – a ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) La variante Omicron, la durata dell’immunizzazione da vaccino e la convivialità del periodo festivo. Sono questi i tre principi che stanno spingendo l’esecutivo verso un nuovo cambio in corsa delle linee guida in tempo di pandemia. Perché a breve – è prevista una cabina di regia nei prossimi giorni, prima del Consiglio dei Ministri che approverà queste nuove regole – sidecidere di modificare lo status quo. E non solo per quel che riguarda la durata del Green Pass, maper quel che concerne un nuovoper i. Ma non per tutte le “attività”.per i, le mosse del governo L’obiettivo è sempre lo stesso, quello che ha spinto Mario Draghi – la scorsa settimana – a ...

