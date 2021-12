Stop endotermiche - Giovannini: "Sul 2035 sono in corso negoziati con Bruxelles" (Di lunedì 20 dicembre 2021) "C'è una proposta della Commissione europea per il 2035 e c'è una negoziazione in corso. Entro il 2022 la data va fissata e alcuni Paesi indicano tra il 2025 e il 2045. da un anno che a livello europeo già si discute. Lo ha affermato il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, in merito allo Stop alle endotermiche delineato da Bruxelles e, sostanzialmente, sostenuto anche dal governo italiano. Una data richiesta. Parlando a Radio24, Giovannini ha cercato di fare chiarezza su quanto deciso recentemente dal Cite, il Comitato interministeriale per la Transizione ecologica. "Sulla data c'è un ragionamento da fare, ha spiegato il responsabile dell'ex dicastero dei Trasporti. "Mediamente per un rinnovo do del parco circolante si ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 20 dicembre 2021) "C'è una proposta della Commissione europea per ile c'è una negoziazione in. Entro il 2022 la data va fissata e alcuni Paesi indicano tra il 2025 e il 2045. da un anno che a livello europeo già si discute. Lo ha affermato il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico, in merito alloalledelineato dae, sostanzialmente, sostenuto anche dal governo italiano. Una data richiesta. Parlando a Radio24,ha cercato di fare chiarezza su quanto deciso recentemente dal Cite, il Comitato interministeriale per la Transizione ecologica. "Sulla data c'è un ragionamento da fare, ha spiegato il responsabile dell'ex dicastero dei Trasporti. "Mediamente per un rinnovo do del parco circolante si ...

