Sonia Bruganelli torna in studio dopo il battibecco con Signorini (Di martedì 21 dicembre 2021) Il ritorno in studio di Sonia Bruganelli Stasera la puntata del GF Vip ha registrato anche un piccolo battibecco tra Sonia Bruganelli e il conduttore Alfonso Signorini. Tutto è cominciato quando si è parlato della questione Alex – Soleil e poco dopo il confronto tra i due, dove i toni si sono fatti roventi, Sonia L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 21 dicembre 2021) Il ritorno indiStasera la puntata del GF Vip ha registrato anche un piccolotrae il conduttore Alfonso. Tutto è cominciato quando si è parlato della questione Alex – Soleil e pocoil confronto tra i due, dove i toni si sono fatti roventi,L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

prisco_rossella : RT @raffinatissimo_: in che senso sonia bruganelli ha lasciato lo studio #gfvip - JOSEPHINEDP98 : RT @raffinatissimo_: in che senso sonia bruganelli ha lasciato lo studio #gfvip - Novella_2000 : Sonia Bruganelli torna in studio dopo il battibecco con Signorini: 'Mi ridai la parola?' - VIDEO #gfvip - scopamica_lu : RT @teamsoleilsorge: In un mondo fatto solamente da Adriana Volpe che va avanti a suon di lecchinaggio (al conduttore) e ammosciamento di c… - Pao706 : RT @spi4ndo: AGGIORNAMENTO?? SONIA BRUGANELLI NON PIÙ PRESENTE IN STUDIO #GFVIP -