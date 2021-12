Solstizio d'inverno 2021: data, ora e altre cose da sapere (Di lunedì 20 dicembre 2021) Martedì 21 dicembre torna a trovarci il Solstizio d'inverno . Nell'emisfero boreale, che è quello dove è collocata l'Italia, l'appuntamento segna l'inizio dell'inverno astronomico e coincide con il ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) Martedì 21 dicembre torna a trovarci ild'. Nell'emisfero boreale, che è quello dove è collocata l'Italia, l'appuntamento segna l'inizio dell'astronomico e coincide con il ...

Advertising

Corriere : Solstizio d’inverno 2021: che cosa è e come si celebra nel mondo - Agenzia_Ansa : Il 13 dicembre è considerato il giorno più corto dell'anno, ma non è così: bisognerà aspettare il 21 dicembre per v… - zaiapresidente : ???????? BUONA SANTA LUCIA, IL GIORNO PIU' CORTO CHE CI SIA! Il 13 dicembre, in prossimità del solstizio d'inverno, si… - ColucciLc : RT @VisitSicilyOP: Il #Solstizio d'inverno diventa uno spettacolo al Teatro Andromeda. Fateci un pensierino! 21 dicembre #santostefanoquisq… - Golfredo1 : RT @italiadeidolori: 22 dicembre 2021 è Solstizio d'Inverno, Festa delle Tenebre: ricorrenza legantesi a un evento babilonese (Tevet, 4229)… -