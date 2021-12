Si rivela un flop l’asta online degli asset di Maradona (Di lunedì 20 dicembre 2021) Purtroppo non ha avuto il successo sperato l’asta degli asset di Diego Maradona tenuta ieri online per pagare i debiti e le spese lasciati dall’ex fuoriclasse del Napoli deceduto per arresto cardiaco il 25 novembre 2020. Non ha avuto il successo sperato l’asta degli asset di Diego Maradona tenuta ieri online su ordine del giudice Leggi su 2anews (Di lunedì 20 dicembre 2021) Purtroppo non ha avuto il successo speratodi Diegotenuta ieriper pagare i debiti e le spese lasciati dall’ex fuoriclasse del Napoli deceduto per arresto cardiaco il 25 novembre 2020. Non ha avuto il successo speratodi Diegotenuta ierisu ordine del giudice

Advertising

mirihappiness : Ormai u&d si rivela sempre un flop #uominiedonne - LoveSSLazio : Tra Binotto, Charles e Carlos non so chi sia più positivo per il prossimo anno. Questo vuol dire solo una cosa: se… - mindondelirium : mi gasate, ma se poi l’anno prossimo si rivela un flop... -