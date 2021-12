Roma, nasce la scuola di calcio a 5 femminile completamente gratuita (Di lunedì 20 dicembre 2021) nasce a Roma Futsal 4 All, la scuola calcio a 5 femminile gratuita della Magliana promossa dal gruppo Compagne di Squadra nell’ambito del programma GenerazioniGiovani.it finanziato dalle Politiche Giovanili della Regione Lazio con il sostegno del Dipartimento della Gioventù. LEGGI ANCHE: — Vitamina G, i 100 progetti premiati dalla Regione Lazio per dare energia alle idee degli Under 35 Futsal 4 All è la scuola di calcio a 5 femminile gratuita che nasce alla Magliana grazie all’iniziativa del gruppo Compagne di Squadra: un progetto che avvicina le ragazze all’attività sportiva ma che mira anche a creare un dibattito culturale sul rapporto tra sport e genere. Photo Credits: Comunicazione ... Leggi su funweek (Di lunedì 20 dicembre 2021)Futsal 4 All, laa 5della Magliana promossa dal gruppo Compagne di Squadra nell’ambito del programma GenerazioniGiovani.it finanziato dalle Politiche Giovanili della Regione Lazio con il sostegno del Dipartimento della Gioventù. LEGGI ANCHE: — Vitamina G, i 100 progetti premiati dalla Regione Lazio per dare energia alle idee degli Under 35 Futsal 4 All è ladia 5chealla Magliana grazie all’iniziativa del gruppo Compagne di Squadra: un progetto che avvicina le ragazze all’attività sportiva ma che mira anche a creare un dibattito culturale sul rapporto tra sport e genere. Photo Credits: Comunicazione ...

Advertising

UffiziGalleries : Nasce oggi nel 1600 #ClaudeLorrain, maestro del #paesaggio ideale che, con dipinti di grande fortuna come questo 'P… - ammaiFiamma : @Lizzie_Tito Non lo so forse in alcuni casi per alcuni può essere necessario pero cederlo perché ti nasce un figlio… - dariopergolizzi : RT @lUltimoUomo: La vittoria della squadra di Mourinho nasce dalla partita dei suoi due attaccanti ma anche dalla grande prestazione difens… - Bergamaschi_III : @AcribusFlammis 'e se nasce una bambina poi, la chiameremo Roma' - la_maledetta : RT @lUltimoUomo: La vittoria della squadra di Mourinho nasce dalla partita dei suoi due attaccanti ma anche dalla grande prestazione difens… -