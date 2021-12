Patologie cardiache degenerative in aumento, il Policlinico Federico II varerà la prima sala ibrida del Sud (Di lunedì 20 dicembre 2021) La Direzione strategica dell’Azienda ospedaliera universitaria “Federico II” di Napoli realizzerà un nuovo reparto con sala di emodinamica e sala ibrida per il trattamento delle Patologie cardiovascolari. Un progetto innovativo per far fronte all’aumento di malattie cardiache strutturali di natura degenerativa, che rappresentano ancora oggi le principali cause di morbosità, invalidità e mortalità in Italia. Sarà la prima sala ibrida realizzata in Campania e nel Mezzogiorno dedicata al trattamento di pazienti con Patologie dell’apparato cardiovascolare attraverso la combinazione di tecniche di cardiologia interventistica e di chirurgia cardiaca. Si tratta di una sala operatoria (Hybrid ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 20 dicembre 2021) La Direzione strategica dell’Azienda ospedaliera universitaria “II” di Napoli realizzerà un nuovo reparto condi emodinamica eper il trattamento dellecardiovascolari. Un progetto innovativo per far fronte all’di malattiestrutturali di natura degenerativa, che rappresentano ancora oggi le principali cause di morbosità, invalidità e mortalità in Italia. Sarà larealizzata in Campania e nel Mezzogiorno dedicata al trattamento di pazienti condell’apparato cardiovascolare attraverso la combinazione di tecniche di cardiologia interventistica e di chirurgia cardiaca. Si tratta di unaoperatoria (Hybrid ...

