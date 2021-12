Migliora WhatsApp con le risposte rapide per utenti business (Di lunedì 20 dicembre 2021) WhatsApp ha introdotto una novità molto interessante per chi si ritrova con un account business. Stando infatti all’ultimo aggiornamento che riguarda proprio la versione business su Android, è stata inserita una nuova funzionalità che riguarda nello specifico le scorciatoie disponibili in chat. Questa novità introdotta in modo particolare per WhatsApp business riguarda principalmente una nuova scorciatoia per accedere alle risposte rapide. Un aggiornamento per Migliorare le risposte di WhatsApp coi clienti business Altra novità, dunque, rispetto a quanto riportato durante il fine settimana. Questa nuova scorciatoia sarà inserita all’interno del menù accessibile aggiungendo il carattere “/” nella ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 20 dicembre 2021)ha introdotto una novità molto interessante per chi si ritrova con un account. Stando infatti all’ultimo aggiornamento che riguarda proprio la versionesu Android, è stata inserita una nuova funzionalità che riguarda nello specifico le scorciatoie disponibili in chat. Questa novità introdotta in modo particolare perriguarda principalmente una nuova scorciatoia per accedere alle. Un aggiornamento perre ledicoi clientiAltra novità, dunque, rispetto a quanto riportato durante il fine settimana. Questa nuova scorciatoia sarà inserita all’interno del menù accessibile aggiungendo il carattere “/” nella ...

