Maturità 2022, Renzi: “Servono certezze. Non si può cambiare idea sull’esame a gennaio per giugno” (Di lunedì 20 dicembre 2021) “Spero solo che si abbandoni l'idea di intervenire sull'esame di Maturità: ragazzi e professori hanno bisogno di certezze, non si può cambiare idea sull'esame a gennaio per il giugno successivo. Voi cosa ne pensate?" L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 20 dicembre 2021) “Spero solo che si abbandoni l'di intervenire sull'esame di: ragazzi e professori hanno bisogno di, non si puòsull'esame aper ilsuccessivo. Voi cosa ne pensate?" L'articolo .

Advertising

tomlinsonxstar : @GiovanniArena_ Gio se aspetti che finisco la maturità ci vengo io con te, dopo luglio 2022 ?? - Ceci_bellavista : *petizione per togliere gli scritti dalla maturitá 2022* tentar non nuoce:) Firmate tutti vi prego son disperata - CristinaCostar8 : Ringrazio Orizzonte Scuola per avermi invitato a questo confronto sugli esami di maturità, convinta che dopo quasi… - martaluca7 : @FlaviaGufetta nikolai Javier nel 2022? Mah non hanno ne' la maturita' ne' le esperienze dei due. - ProDocente : Maturità 2022, Sasso: “Il Ministro deciderà entro la metà di gennaio. Per me deve tornare la prova scritta” [VIDEO] -