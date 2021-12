Mattarella: 'Ue non può essere marginale, sempre a fianco con Usa ma più responsabile' (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "Il ventunesimo secolo non deve essere vissuto con la rassegnazione di una ineluttabile marginalizzazione dell'area europea. La conclusione della lunga stagione dell'impegno in Afghanistan e la formazione di nuove architetture politiche e di sicurezza nel Pacifico, segnalano la volontà degli Stati Uniti di riformulare l'approccio del proprio ruolo e della propria presenza internazionali. Per consolidata tradizione, cultura, valori, legami umani e impianto istituzionale, Stati Uniti e Unione europea si troveranno sempre fianco a fianco". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla Conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici d'Italia. "Anche per questo, la scelta di spostare gradualmente il baricentro delle politiche Usa verso ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "Il ventunesimo secolo non devevissuto con la rassegnazione di una ineluttabile marginalizzazione dell'area europea. La conclusione della lunga stagione dell'impegno in Afghanistan e la formazione di nuove architetture politiche e di sicurezza nel Pacifico, segnalano la volontà degli Stati Uniti di riformulare l'approccio del proprio ruolo e della propria presenza internazionali. Per consolidata tradizione, cultura, valori, legami umani e impianto istituzionale, Stati Uniti e Unione europea si troveranno". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, intervenendo alla Conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici d'Italia. "Anche per questo, la scelta di spostare gradualmente il baricentro delle politiche Usa verso ...

Advertising

elio_vito : Renzi non riconosce i suoi errori e le sue sconfitte e cerca di prendersi meriti che non ha. L’incarico a Draghi di… - ladyonorato : L’approvazione della ennesima proroga dello #STATODIEMERGENZA da parte del consiglio dei ministri burattini e l’ok… - fattoquotidiano : La lettera dei ricercatori a Mattarella e Draghi: “Non siano finanziati i progetti Eni per la cattura di Co2 sui fo… - Damianodanny1 : MATTARELLA NON SA PIÙ COME DIRLO NON VUOLE FARE IL BIS PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ALLA FARNESINA PER LA CONFEREN… - ricmaggiolo : I partiti vogliono Draghi al #Quirinale per poter andare a elezioni e gestire quel che rimane del PNRR, ma non poss… -