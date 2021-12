Mattarella | Sproporzionato risalto mediatico a chi non si fida della scienza

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 20 dicembre 2021) L'ultimo discorso del presidenteRepubblica Sergioin occasione degli auguri di fine anno ai rappresentanti delle istituzioni e delle forze politiche. Rivolgo il saluto più cordiale al Presidente del Senato, al PresidenteCamera dei Deputati, al Presidente del Consiglio, al PresidenteCorte costituzionale e a tutti i presenti. Ringrazio il Presidente del Senato per le sue parole e per gli auguri che ricambio ed esprimo, intensamente, per tutti per il Natale e il nuovo anno. Quello che sta per concludersi è stato un anno di lavoro intenso, come auspicato al termine del 2020. Con priorità chiare: la lotta alla pandemia e la ripresavita economica e sociale del Paese.Credo che possiamo trarne un bilancio complessivamente positivo, per aver alzato la protezione dei ...