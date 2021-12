Intervista a Lorenzo di Salvio un doodle-artist nostrano in prima linea

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Il mio consiglio, sia per la scrittura che per il disegno, è quello di cominciare ispirandosi a qualcuno che vi piaccia moltoDi, un giovanissimo illustratore che il nostro Paese può vantare che ora ha cominciato a intraprendere anche la strada della scrittura. Possiamo dunque ben dire che , appunto per restare in tema, il suo “disegno” sia quello di diventare un autore letterario a 360°, avendo anche alle spalle la salda collaborazione della Tomolo Edizioni, che un domani avrà anche modo di gestire e dirigere magistralmente. La sua arte preferita, per non dire maggiormente rappresentativa, è il, sul quale ha anche di recente avuto una mostra tutta sua. Vediamo che cosa ci racconta ora in una nostra lunga chiacchierata a cuore aperto il giovanissimoa., sei ...