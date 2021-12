Il parroco no - vax prende il Covid e si pente: 'Chiedo scusa per i miei atteggiamenti di ribellione' (Di lunedì 20 dicembre 2021) Una pecorella smarrita che sarà cristianamente accorta e perdonata, visto che ammettere i propri errori e chiedere scusa è comunque un atto di coraggio. 'Sento fortemente il desiderio di chiedere ... Leggi su globalist (Di lunedì 20 dicembre 2021) Una pecorella smarrita che sarà cristianamente accorta e perdonata, visto che ammettere i propri errori e chiedereè comunque un atto di coraggio. 'Sento fortemente il desiderio di chiedere ...

Advertising

misiagentiles : RT @neXtquotidiano: AMEN La lettera aperta ai fedeli con cui il parroco #novax ha chiesto scusa dopo essersi ammalato di Covid https://t.c… - zazoomblog : Parroco no vax prende il Covid e si pente: Chiedo scusa per la mia ribellione - #Parroco #prende #Covid #pente: - globalistIT : Sarà accolta la pecorella smarrita? - il_piccolo : Pordenone, il parroco No Vax si pente: “Chiedo scusa per i miei atteggiamenti di ribellione” - messveneto : Pordenone, il parroco No Vax si pente: “Chiedo scusa per i miei atteggiamenti di ribellione”: Don Lelio Grappasonno… -