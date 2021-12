GF Vip, Aldo Montano prende le parti di Soleil Sorge (Di lunedì 20 dicembre 2021) Una volta uscito dal GF Vip 6, in una diretta con gli ex inquilini della Casa più spiata d’Italia, Aldo Montano ha ribadito il mancato feeling con Soleil Sorge, della quale ha dichiarato: “Conosco a malapena il nome e il cognome”. Tuttavia, nella storia tra Soleil e Alex Belli, ha preso le parti dell’italo americana, affermando che l’attore non ha mancato di rispetto solo a sua moglie, ma non ha rispettato neanche l’amicizia e il bel rapporto creatosi con la coinquilina che meritava quanto meno un vero saluto. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip 2021, anticipazioni puntata 20 dicembre: in Casa arrivano altri tre nuovi concorrenti Gli ultimi spoiler tv preannunciano l’ingresso di altri vip nella nuova puntata del reality: I dettagli ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 20 dicembre 2021) Una volta uscito dal GF Vip 6, in una diretta con gli ex inquilini della Casa più spiata d’Italia,ha ribadito il mancato feeling con, della quale ha dichiarato: “Conosco a malapena il nome e il cognome”. Tuttavia, nella storia trae Alex Belli, ha preso ledell’italo americana, affermando che l’attore non ha mancato di rispetto solo a sua moglie, ma non ha rispettato neanche l’amicizia e il bel rapporto creatosi con la coinquilina che meritava quanto meno un vero saluto. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip 2021, anticipazioni puntata 20 dicembre: in Casa arrivano altri tre nuovi concorrenti Gli ultimi spoiler tv preannunciano l’ingresso di altri vip nella nuova puntata del reality: I dettagli ...

