Genoa-Atalanta-: formazioni e dove vederla (Di lunedì 20 dicembre 2021) Martedì 21 Dicembre 2021 nello Stadio Luigi Ferraris alle ore 20:45 si disputerà la gara Genoa-Atalanta- di Serie A. I padroni di casa hanno pareggiato con l’Udinese, e ha perso per quattro volte consecutive con Milan, Juventus, Sampdoria e Lazio. Gli ospiti hanno vinto con Juventus, Venezia e Napoli e Verona, e infine ha perso con la Roma con un pesante 4 a 1. Entrambe le squadre quindi vogliono vincere. Atalanta-Roma- 1-4: la Lupa azzanna la Dea Genoa-Atalanta-: probabili formazioni Genoa (3-5-2): Sirigu, Vanheusden, Vasquez, Criscito, Ghiglione, Sturaro, Badelj, Portanova, Cambiaso, Pandev, Destro. Allenatore: Shevchenko. Indispinibili: Fares, Rovella. In dubbio: Caicedo, Maksimovic. Atalanta (3-4-2-1): Musso, Toloi, Palomino, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 20 dicembre 2021) Martedì 21 Dicembre 2021 nello Stadio Luigi Ferraris alle ore 20:45 si disputerà la gara- di Serie A. I padroni di casa hanno pareggiato con l’Udinese, e ha perso per quattro volte consecutive con Milan, Juventus, Sampdoria e Lazio. Gli ospiti hanno vinto con Juventus, Venezia e Napoli e Verona, e infine ha perso con la Roma con un pesante 4 a 1. Entrambe le squadre quindi vogliono vincere.-Roma- 1-4: la Lupa azzanna la Dea-: probabili(3-5-2): Sirigu, Vanheusden, Vasquez, Criscito, Ghiglione, Sturaro, Badelj, Portanova, Cambiaso, Pandev, Destro. Allenatore: Shevchenko. Indispinibili: Fares, Rovella. In dubbio: Caicedo, Maksimovic.(3-4-2-1): Musso, Toloi, Palomino, ...

Advertising

Eurosport_IT : ?????? Ottavi di finale #CoppaItalia: ?? Juventus ?? Sampdoria ?? Sassuolo ?? Cagliari ?? Napoli ?? Fiorentina ?? Atala… - infobetting : Genoa-Atalanta (21 dicembre ore 20:45): formazioni, quote, pronostici - zuma2007 : #Genoa #Buksa ha segnato, contro l'Atalanta nella Primavera non sarebbe il caso di riproporlo nella squadra maggio… - infoitsport : Genoa Atalanta, Serie A: pronostico, probabili formazioni, dove vederla 21 Dicembre 2021 - TotoeCalcio : #Classifica #Calcio #SerieA. Giornata 18. In breve. L' #Inter sempre in testa. Contro i pronostici il #Napoli batt… -