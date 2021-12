Fan-token, NFT, cripto: il calcio si evolve e scopre il mondo digitale (Di lunedì 20 dicembre 2021) Consumer Loyalty e Consumer Engagement nel mondo dello sport, soprattutto del calcio, anche in Italia, stanno evolvendosi per creare un nuovo modo di far vivere l’appartenenza di un tifoso alla propria squadra, di fidelizzarlo, ma soprattutto di renderlo parte attiva dell’ecosistema di riferimento, non soltanto proponendo esperienze nuove, ma offrendo soluzioni diverse e tecnologiche, con ricadute economiche che saranno di impatto, tenendo conto di tutte le criticità che lo sport tout court sta vivendo e in particolare il calcio. La grande e veloce espansione del mercato delle criptovalute e dei token è direttamente proporzionale alla profonda crisi delle società sportive del mondo del calcio, costantemente alimentata da compensi fuori mercato e dalle ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 20 dicembre 2021) Consumer Loyalty e Consumer Engagement neldello sport, soprattutto del, anche in Italia, stannondosi per creare un nuovo modo di far vivere l’appartenenza di un tifoso alla propria squadra, di fidelizzarlo, ma soprattutto di renderlo parte attiva dell’ecosistema di riferimento, non soltanto proponendo esperienze nuove, ma offrendo soluzioni diverse e tecnologiche, con ricadute economiche che saranno di impatto, tenendo conto di tutte le criticità che lo sport tout court sta vivendo e in particolare il. La grande e veloce espansione del mercato dellevalute e deiè direttamente proporzionale alla profonda crisi delle società sportive deldel, costantemente alimentata da compensi fuori mercato e dalle ...

