Cingolani: «Servono turbine e parchi solari in tutta Italia. L’alternativa? Dire addio a Internet e aria condizionata» (Di lunedì 20 dicembre 2021) «O si fanno nuove turbine eoliche e parchi solari nei quartieri Italiani» o «L’alternativa è sbarazzarsi dell’auto, dell’aria condizionata, del telefono cellulare e di Internet». A dirlo è il ministro per la Transizione ecologica, Roberto Cingolani in un’intervista al Financial Times. Cingolani torna anche sul tema del nucleare, ribadendo che dal suo punto di vista l’Italia «dovrebbe considerare di ripristinarla». Il ministro fa riferimento in particolare alle nuove tecnologie, «compresi i piccoli reattori modulari». Già alcuni giorni fa, in un incontro con gli studenti, Cingolani aveva detto: «Il nucleare è una fonte che non produce Co2. Non farei le centrali di prima e seconda ... Leggi su open.online (Di lunedì 20 dicembre 2021) «O si fanno nuoveeoliche enei quartierini» o «è sbarazzarsi dell’auto, dell’, del telefono cellulare e di». A dirlo è il ministro per la Transizione ecologica, Robertoin un’intervista al Financial Times.torna anche sul tema del nucleare, ribadendo che dal suo punto di vista l’«dovrebbe considerare di ripristinarla». Il ministro fa riferimento in particolare alle nuove tecnologie, «compresi i piccoli reattori modulari». Già alcuni giorni fa, in un incontro con gli studenti,aveva detto: «Il nucleare è una fonte che non produce Co2. Non farei le centrali di prima e seconda ...

Advertising

Giovanni1946861 : @camicius @MICHAEL_ISAAC_F @AntonioSilverii @CarloCalenda @Bruegel_org Cingolani: 'In Italia, se vogliamo partire s… - GianandreaGorla : RT @NobileAnima: Come diceva IL MINISTRO CINGOLANI e BillGate 3.5Miliardi di persone sul Pianeta son di troppo è progettato per la Metà. I… - NobileAnima : Come diceva IL MINISTRO CINGOLANI e BillGate 3.5Miliardi di persone sul Pianeta son di troppo è progettato per la M… - Fai_Nazionale : RT @TrasportiItalia: Il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani annuncia un emendamento per ridurre le agevolazioni sui car… -