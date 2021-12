Cavallotti (Exprivia) “Con gli Its contro la fuga dei cervelli”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 20 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il principale obiettivo è creare maggiore engagement da parte delle persone”. Lo ha detto Andrea, Head of Human Resources di, che in un’intervista all’Italpress ha sottolineato l’importanza delle risorse umane nelle aziende. Per“avere un coinvolgimento” rappresenta un “elemento fondamentale anche per trattenere quei talenti che poi fanno la differenza. Noi – ha spiegato – siamo un insieme di società che lavorano con le persone, con la loro intelligenza e con la loro capacità”.Il capo delle risorse umane diha spiegato come il lockdown abbia contribuito alla crescita dell’azienda che si occupa di progettazione e sviluppo di tecnologie software e servizi IT.“Sicuramente il lockdown forzato – ha affermato – ha dato un suo contributo per quanto riguarda ...