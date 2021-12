Caffè Borbone lancia una capsula amica della natura

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 20 dicembre 2021) NAPOLI (ITALPRESS) – La torrefazione napoletanalacompostabile in biopolimero, realizzata attraverso processi biologici che conferiscono al prodotto finale un’elevata biodegradabilità. A caratterizzarla, anche un top in carta filtro, che consente un’estrazionele del, garantendo un espresso “green”, a prova di bar.La novità riguarderà le capsule Don Carlo “Miscela Oro” e “Miscela Rossa” – compatibili con macchine a marchio Lavazza, A Modo Mio –linea professional in vendita nei negozi specializzati.Le capsule potranno essere gettate direttamente nel contenitore dei rifiuti organici, senza eliminare ilcontenuto al loro interno, e ricavare un compost per fertilizzare terreni. La novità si deve al ...