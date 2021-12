Bari, omicidio Di Palma: condannato il figlio 54enne della vittima (Di lunedì 20 dicembre 2021) A trovare il cadavere furono due figli della vittima , che immediatamente allertarono Carabinieri e 118. Le prime indagini e l'autopsia accertarono che la donna fu soffocata, probabilmente con un cuscino.... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 20 dicembre 2021) A trovare il cadavere furono due figli, che immediatamente allertarono Carabinieri e 118. Le prime indagini e l'autopsia accertarono che la donna fu soffocata, probabilmente con un cuscino....

Advertising

news24_city : Omicidio Teresa Di Palma a Corato: ergastolo per il figlio 54enne - corrmezzogiorno : #Bari Corato, uccise la madre in casa: ergastolo per un 54enne - PugliaStream : Omicidio Maldarella, Ostuni: ergastolo per il ventiduenne Lorenzo Moro - PugliaStream : Sparatoria allo Yachting Club di Taranto, condannato a 12 anni per tentato omicidio - corrmezzogiorno : #Bari Delitto Maldarella Ergastolo a Lorenzo Moro Ventidue anni ai suoi genitori -