Austria, il lockdown per i no - vax ha funzionato: da 15mila casi a duemila in meno di un mese (Di lunedì 20 dicembre 2021) Contagi a picco in Austria dopo il lockdown , iniziato a fine novembre e concluso il 12 dicembre scorso per i vaccinati. Il 25 novembre i contagi arrivavano a 15.365 mentre nelle ultime 24 ore sono ...

