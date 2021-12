Amici, Maria De Filippi su Alessandra Celentano: “Un po’ stro**a”. Lei replica: “Non si dicono le parolacce davanti ai ragazzi” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Durante la puntata di Amici andata in onda su Canale 5 ieri 19 dicembre, le protagoniste di un nuovo simpatico siparietto sono state Maria De Filippi e Alessandra Celentano. Durante l’esame di Cosmary, allieva della Celentano, l’insegnante ha detto: “Bisogna sempre essere vestiti come si deve quando si balla. A proposito di questo: sei troppo truccata“. “Tu invece?”, le ha chiesto la conduttrice divertita. Allora Celentano a tono: “Io invece mi devo truccare molto, che è meglio per tutti”. “È un po’ stron*a, però è anche spiritosa“, ha commentato la padrona di casa. Allora l’insegnante, fra le risate del pubblico: “Maria ma cosa dici? Non si dicono le parolacce davanti ai ragazzi“. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) Durante la puntata diandata in onda su Canale 5 ieri 19 dicembre, le protagoniste di un nuovo simpatico siparietto sono stateDe. Durante l’esame di Cosmary, allieva della, l’insegnante ha detto: “Bisogna sempre essere vestiti come si deve quando si balla. A proposito di questo: sei troppo truccata“. “Tu invece?”, le ha chiesto la conduttrice divertita. Alloraa tono: “Io invece mi devo truccare molto, che è meglio per tutti”. “È un po’ stron*a, però è anche spiritosa“, ha commentato la padrona di casa. Allora l’insegnante, fra le risate del pubblico: “ma cosa dici? Non sileai“. ...

Advertising

tv_e_calcio : Analisi @tvblogit sulla sfida #Amici21-#DomenicaIn: A braccetto come solo due amiche sanno essere, come lo sono Mar… - Michi86210437 : #amici21 #amemici20 A me dispiace per chi pensava che amici non avrebbe fatto ascolti alti, ma Maria ci ha piazzato… - ValeryMell1 : @MariaKostourou @alexa5313 @AngelaAngelmi @elvielly @SIPARISipari @loanartemisia @lopec15 @mbmarino @straditeresa… - iIlicitgilmore : stamattina vi dico una grande verità che ribadisco ogni anno da ventuno anni guardando amici di maria de filippi, p… - famigliasimpson : @AgoCannella @napoliforever89 @enrick81 @OltreTv @misterf_tweets @CIAfra73 @Tvottiano @fabriziomico @MaielloInside… -