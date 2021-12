Alex Zanardi continuerà la riabilitazione a casa (Di lunedì 20 dicembre 2021) Dopo oltre un anno di attese, sembrano arrivare buone notizie per quanto riguarda Alex Zanardi. È passato poco più di un anno e mezzo dal grave incidente in handbike dell’atleta italiano. Zanardi ha lasciato il centro di riabilitazione e ora è a casa. La moglie Daniela Zanardi in un’intervista: “Dopo il lungo periodo in ospedale L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 20 dicembre 2021) Dopo oltre un anno di attese, sembrano arrivare buone notizie per quanto riguarda. È passato poco più di un anno e mezzo dal grave incidente in handbike dell’atleta italiano.ha lasciato il centro die ora è a. La moglie Danielain un’intervista: “Dopo il lungo periodo in ospedale L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

FBiasin : Alex #Zanardi è tornato a casa e in un periodo così complicato è inutile spiegare che esempio di coraggio, forza e… - Eurosport_IT : Che bella notizia! ???? #Zanardi | #ForzaAlex - matteosalvinimi : Un'ottima notizia! Alex Zanardi è tornato a casa e potrà trascorrere il Santo Natale tra il calore della sua famigl… - circondatodiblu : RT @SkyTG24: Alex #Zanardi è tornato a casa, ha lasciato l'ospedale: per lui Natale in famiglia. Il campione paralimpico è tornato a casa d… - unitalsi_stampa : RT @Avvenire_Nei: #AlexZanardi è finalmente tornato a casa -