Alex Belli sbrocca contro Montano “Sai soltanto alzare le mani” interviene anche Filippo Magnini

Leggi su biccy

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Aldoieri sera ha fatto una live in cui ha risposto alle domande dei suoi fan. Lo sportivo ha detto cosa pensa di Soleil Sorge e poi ha criticato alcuni comportamenti di. Queste parole non sono andate giù al ‘Man’, che poco fa su Twitter si è scagliatol’ex coinquilino. “GIUDICATE, CRITICATE, PRENDETE POSIZIONI..la Verità è solo una che con il mio essere Fuori dagli Schemi vi ho dato da PARLARE!a Te Aldoche nel momento in cui ti ho fatto uscire fuori allo scoperto, l’unica cosa che sai fare è Usare le! Shhhhh”. GIUDICATE, CRITICATE, PRENDETE POSIZIONI..la Verità è solo una che con il mio essere Fuori dagli Schemi vi ho dato da PARLARE!a Te Aldoche nel momento in cui ti ho ...