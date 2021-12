Alex Belli non si pente di quanto successo con Soleil, Delia la attacca (Di lunedì 20 dicembre 2021) A Verissimo abbiamo assistito all’attesa intervista di Alex Belli e Delia Duran. In studio Silvia Toffanin ha accolto per primo proprio l’attore che, tra le tante cose è ritornato sulle sue storie d’amore passate. A proposito dell’ex moglie Katarina Raniakova ha detto: “Siamo stati sposati 2 anni, ma la nostra storia era di molti più Leggi su vitadavips.myblog (Di lunedì 20 dicembre 2021) A Verissimo abbiamo assistito all’attesa intervista diDuran. In studio Silvia Toffanin ha accolto per primo proprio l’attore che, tra le tante cose è ritornato sulle sue storie d’amore passate. A proposito dell’ex moglie Katarina Raniakova ha detto: “Siamo stati sposati 2 anni, ma la nostra storia era di molti più

Advertising

miky53553396 : @teoxandra Mi hanno detto che puoi chiedere ad Alex Belli. Non so chi sia. - zazoomblog : Alex Belli a Verissimo rifiuta di vedere un video di Mila Suarez lei reagisce male - #Belli #Verissimo #rifiuta… - cestlaviemacher : RT @Francesca_0805: ??LEGGETE ATTENTAMENTE TUTTI E APRITE GLI OCCHI SU ALEX BELLI?? #GFV #teamsoleil #solex - cestlaviemacher : RT @AleMaru_: “TUTTI I PROBLEMI LI RISOLVEREMO A CASA” LA CASA DI ALEX BELLI: #GFvip - Penombra_90 : RT @martasullenubi: Non Alex Belli che ha già preso di mira Alessandro Basciano senza aver sentito nemmeno la sua voce. Insomma: si vola. #… -