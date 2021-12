VIDEO Palermo – Bari 0-0 | HIGHLIGHTS 19a giornata Serie C – Gir C 2021/22 (Di domenica 19 dicembre 2021) Si chiude in parità il big match del "Barbera" tra Palermo e Bari: pugliesi padroni del gioco e della gara per l'intera prima frazione, il rosso a Terranova cambia la partita, ma i rosanero non riescono a trovare lucidità e qualità per vincerla. Leggi su mediagol (Di domenica 19 dicembre 2021) Si chiude in parità il big match del "Barbera" tra: pugliesi padroni del gioco e della gara per l'intera prima frazione, il rosso a Terranova cambia la partita, ma i rosanero non riescono a trovare lucidità e qualità per vincerla.

