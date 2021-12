Spezia - Empoli | le pagelle | Amian salva la porta | 7 Ricci lucido | 7

(Di domenica 19 dicembre 2021) Risponde presente alle frequenti chiamate del primo tempo, in particolare su Pinamonti e Marchizza. Guarda tutta la Serie A TIM su DAZN. Attiva ora Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati e disdici quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già ...

Advertising

CB_Ignoranza : Spezia 1-1 Empoli: 50’ Autogol di Marchizza, passato quest’estate dallo Spezia all’Empoli; 72’ Autogol di Nikolaou… - SkySport : ?? SPEZIA-EMPOLI 1-1 Risultato finale ? ? aut. #Marchizza (50') ? aut. #Nikolaou (72') ? ???? SERIE A - 18^ GIOR… - GazzettadellaSp : La grinta c'è stata, ma è ancora troppo poco: le pagelle di Spezia - Empoli - GazzettadellaSp : Spezia - Empoli, Mister Motta: 'Grazie ai tifosi per il costante supporto' - ANTARASumsel : Liga Italia, Fiorentina diimbangi Sassuolo 2-2, Spezia vs Empoli 1-1 -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia Empoli

Risponde presente alle frequenti chiamate del primo tempo, in particolare su Pinamonti e Marchizza. Guarda tutta la Serie A TIM su DAZN. Attiva ora Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE ...A chiudere questo turno, e il 2021 calcistico di Serie A, sono le due gare delle 20.45:- Milan e Napoli -. Serie A, il programma della 19giornata Martedì 21 dicembre 2021 Udinese - ...Mentre Cutrone rispondeva a bordo campo alle domande della cronista, in sottofondo i tifosi dello Spezia si facevano sentire “La mamma di Cutrone è una p*****a”, cantavano a squarciagola, tanto da ren ...Nel match di mezzogiorno Fiorentina-Sassuolo 2-2. Alle 15 Spezia-Empoli 1-1. Alle 18 Sampdoria-Venezia 1-1, Torino-Verona 1-0 ...