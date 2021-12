Slittino | Madeleine Egle si prende la rivincita su Julia Taubitz e fa la sua la sprint di Igls | Andrea Voetter è 11a

Advertising

OA_Sport : #Slittino, Madeleine #Egle si prende la rivincita su Julia #Taubitz e fa la sua la sprint di Igls, Andrea #Voetter… -

Ultime Notizie dalla rete : Slittino Madeleine

OA Sport

Quarta posizione per gli Stati Uniti (Emily Sweeney, Jonathan Eric Gustafson e il duo Mazdzer/Terdiman) con un distacco di 677 millesimi, quindi al quinto posto l'Austria (Egle, Wolfgang Kindl e la coppia Steu/Koller) a 1.119, davanti al Canada (Trinity Ellis, Reid Watts e la coppia Wardrope/Zajanski) sesto a 2.275. Non si è classificata la Lettonia (Eliza ...Completano la top - 5 le due che al momento sono le rivali più accreditate di Taubitz in chiave graduatoria: Anna Berreiter eEgle, rispettivamente vincitrici settimana scorsa e due sabati fa.Dopo la prova di singolo disputata questa mattina, che aveva visto Julia Taubitz beffare Madeleine Egle per una manciata di millesimi, l'austriaca si è presa la rivincita nella gara sprint della tappa ...Una battaglia clamorosa sul filo dei millesimi. Julia Taubitz si è aggiudicata la prova di Igls-Innsbruck, valevole per la Coppa del Mondo di slittino femminile 2021-2022, e ora scappa anche in classi ...