Roma, medici no vax all’assemblea dell’ordine: ‘Vergogna! Indecenti!’ (Di domenica 19 dicembre 2021) Hanno fatto irruzione all’assemblea dell’ordine dei medici di Roma. Giù le mascherine e urla: “Vergogna, vergogna! Indecenti!” Così 40 medici no vax sono piombanti all’Hotel Pineta Palace, in via San Lino Papa, interrompendo la riunione dei colleghi. L’Accusa è di aver sospeso quei medici che non si sono vaccinati ma non chi era moroso. Alla fine, per riportare l’ordine, sono dovuti intervenire le forze dell’ordine. L’assemblea dei medici: l’argomento Gli argomenti trattati dall’assemblea erano l’approvazione del bilancio 2022 e alcuni aggiornamenti sui futuri impegni. Forse proprio uno di questi è stato ciò che ha attirato l’attenzione dei colleghi no vax, nello specifico la caccia ai quei medici che hanno rifiutato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 19 dicembre 2021) Hanno fatto irruzionedeidi. Giù le mascherine e urla: “Vergogna, vergogna! Indecenti!” Così 40no vax sono piombanti all’Hotel Pineta Palace, in via San Lino Papa, interrompendo la riunione dei colleghi. L’Accusa è di aver sospeso queiche non si sono vaccinati ma non chi era moroso. Alla fine, per riportare l’ordine, sono dovuti intervenire le forze. L’assemblea dei: l’argomento Gli argomenti trattati derano l’approvazione del bilancio 2022 e alcuni aggiornamenti sui futuri impegni. Forse proprio uno di questi è stato ciò che ha attirato l’attenzione dei colleghi no vax, nello specifico la caccia ai queiche hanno rifiutato ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Scoppia la bagarre durante l'assemblea dell'Ordine dei medici a Roma: una cinquantina di sanitari No vax pr… - repubblica : Roma, blitz di medici No Vax all'assemblea dell'Ordine: 'Basta sospensioni!'. Interviene la polizia - repubblica : Medici NoVax, il blitz all'assemblea dell'Ordine. 'Basta sospensioni!'. E interviene la polizia [di Lorenzo D'Alber… - Montanaro601 : Bagarre no vax all'assemblea dei medici a Roma. - tupacshakurmofo : RT @Corriere: Irruzione di medici no vax all’assemblea dell’Ordine di Roma. La seduta è stata rimand... -