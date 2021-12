Pogba può andare via dallo United! Già pronto il suo sostituto (Di domenica 19 dicembre 2021) Lo United potrebbe dire addio per la seconda volta a Paul Pogba. Ralf Rangnick sta iniziando a progettare i Red Devils del futuro e questo non vedrebbe il fuoriclasse francese, ancor di più lontano dal rinnovo di contratto e sempre in ottica Real Madrid. Pogba, Philipps, Manchester UnitedCome riporta il Daily Express, il profilo scelto per rimpiazzarlo è quello di Kalvin Philipps, centrocampista del Leeds, in scadenza di contratto. Vedremo se il club di Manchester tenterà l’affondo per averlo subito o se aspetterà fino al termine del contratto per provare a tesserarlo. Leggi su rompipallone (Di domenica 19 dicembre 2021) Lo United potrebbe dire addio per la seconda volta a Paul. Ralf Rangnick sta iniziando a progettare i Red Devils del futuro e questo non vedrebbe il fuoriclasse francese, ancor di più lontano dal rinnovo di contratto e sempre in ottica Real Madrid., Philipps, Manchester UnitedCome riporta il Daily Express, il profilo scelto per rimpiazzarlo è quello di Kalvin Philipps, centrocampista del Leeds, in scadenza di contratto. Vedremo se il club di Manchester tenterà l’affondo per averlo subito o se aspetterà fino al termine del contratto per provare a tesserarlo.

