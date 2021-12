Non è contento del suo impiego, il big può lasciare Bologna! (Di domenica 19 dicembre 2021) Riccardo Orsolini, attaccante del Bologna, non riesce a trovare molto spazio in questa stagione. Mihajlovic ha grande stima del giocatore ma nonostante ciò, non sembra essere un giocatore fondamentale per i suoi schemi. Difatti nel match di ieri contro la Juventus, il giocatore ha assistito alla sfida in panchina senza nemmeno subentrare. Orsolini, BolognaStando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, dopo la quinta sostituzione, il giocatore stizzito si è tolto i guanti scuotendo la testa. Apparso visibilmente deluso in volto, si è poi accomodato in panchina. Dunque, il futuro di Orsolini sembra lontano da Bologna, su di lui ci sono sirene dall’Inghilterra. Una situazione complicata che però sicuramente nei prossimi giorni, troverà chiarezza. Leggi su rompipallone (Di domenica 19 dicembre 2021) Riccardo Orsolini, attaccante del Bologna, non riesce a trovare molto spazio in questa stagione. Mihajlovic ha grande stima del giocatore ma nonostante ciò, non sembra essere un giocatore fondamentale per i suoi schemi. Difatti nel match di ieri contro la Juventus, il giocatore ha assistito alla sfida in panchina senza nemmeno subentrare. Orsolini, BolognaStando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, dopo la quinta sostituzione, il giocatore stizzito si è tolto i guanti scuotendo la testa. Apparso visibilmente deluso in volto, si è poi accomodato in panchina. Dunque, il futuro di Orsolini sembra lontano da Bologna, su di lui ci sono sirene dall’Inghilterra. Una situazione complicata che però sicuramente nei prossimi giorni, troverà chiarezza.

