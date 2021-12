Milan, Pioli: «Col Napoli partita d’alta classifica. Petagna? Ci cambia poco» (Di domenica 19 dicembre 2021) Pioli ha parlato a Dazn nel pre partita di Milan-Napoli, match valido per la diocttesima giornata di campionato. Ecco le sue parole Pioli ha parlato a Dazn nel pre partita di Milan-Napoli, match valido per la diocttesima giornata di campionato. Ecco le sue parole: partita – «partita d’alta classifica ma non vale per lo scudetto è ancora troppo presto mancano ancora troppe partite». MESSIAS – «Stasera servirà tanta qualità e sotto questo punto di vista Messias ha le qualità giuste per farlo e per mettere le palle giuste dentro l’area». Petagna TITOLARE – «A noi cambia poco. Sappiamo che tipo di impostazione difensiva ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 dicembre 2021)ha parlato a Dazn nel predi, match valido per la diocttesima giornata di campionato. Ecco le sue paroleha parlato a Dazn nel predi, match valido per la diocttesima giornata di campionato. Ecco le sue parole:– «ma non vale per lo scudetto è ancora troppo presto mancano ancora troppe partite». MESSIAS – «Stasera servirà tanta qualità e sotto questo punto di vista Messias ha le qualità giuste per farlo e per mettere le palle giuste dentro l’area».TITOLARE – «A noi. Sappiamo che tipo di impostazione difensiva ...

